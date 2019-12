Loredana Lecciso svela la verità sul Grande Fratello Vip

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il conto alla rovescia per ilVip è ormai cominciato. Meno di un mese e si aprono le danze, ma il cast, ahinoi, è ancora un enigma. Tra i nomi più gettonati da mesi ritorna quello di. E negli ultimi giorni i rumors riguardo la sua partecipazione si sono fatti sempre più insistenti. Ora però è lei a parlare, a quanto riportato su Il Tempo. L’avvenente salentina avrebbe smentito la notizia, senza scendere troppo nel dettaglio. Intanto, però, si fa avanti un altro nome, quello di Rita Rusic, che al momento pare essere la prima concorrente ufficiale. Il “No” diIl gossip sulla partecipazione dellasi è scatenato qualche tempo fa, quando Alfonso Signorini, in passato opinionista, oggi conduttore del reality, le avrebbe avanzato la proposta di diventare inquilina della Casa più spiata d’Italia. Già in precedenza, però, la ...

trash_italiano : Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso sarà una concorrente - Virgytomarchio : RT @Casciolorino1: Altra anticipazione: Nuovo insegnante di ballo Loredana Lecciso #Amici19 - Casciolorino1 : Altra anticipazione: Nuovo insegnante di ballo Loredana Lecciso #Amici19 -