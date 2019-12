Kikò Nalli in ospedale per un malore

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Serena Granato In una nuova Instagram story,ha rotto il silenzio dopo il. L'hairstylist è ricoverato a Sabaudia Dopo aver animato la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso,è tornato al centro dell'attenzione mediatica per via di un. Secondo quanto riportato da Sabaudia informa, l'ex gieffino ha accusato improvvisamente un malessere, mentre si trovava nella casa in cui risiede a Sabaudia. A segnalare quanto accaduto asono stati i familiari, i quali si sono rivolti prontamente al 118 al fine di far trasportare d'urgenzaal pronto soccorso. Un'ambulanza ha trasportato l'ex concorrente del Grande Fratello presso l'più vicino alla residenza di quest'ultimo, ovvero il centro ospedaliero Santa Maria Goretti di Latina. Inizialmente, si sospettava cheavesse accusato un infarto. Ma dai ...

Affaritaliani : Kiko Nalli malore: in ospedale per ‘Forti dolori al petto’-KIKO NALLI NEWS - LatinaQTW : Paura per Kiko' Nalli. Ha un malore a Sabaudia, portato al Santa Maria Goretti di Latina - Notiziedi_it : Malore improvviso per Kiko Nalli: l’hairstylist è ricoverato -