Interviste emergenti | il pride pop dei Twee – Torino

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tre ragazze e un ragazzo si ritrovano a. Due di loro si conoscevano dal liceo e già tra i banchi di scuola sognavano di formare una band. Serve una voce e, arrivate all’università, incontrano Nadia. L’ultimo, il genio dei suoni che riesce a far comunicare tutti gli strumenti, è l’unico ragazzo del gruppo. Se la tira, ma alla fine accetta di entrare a far parte del quartetto. Loro sono i: Nadia Gai, voce. Gianluca Leo, chitarra e programmazione. Giorgia Ruggeri, basso. Margherita di Saint Pierre, batteria. Dopo un primo periodo in cui suonano cover, compongono e danno alla luce il loro singolo d’esordio Every Week. È il 2015 e il loro primo brano entra nel giro di Mtv Music. Sky lo sceglie come colonna sonora di alcuni spot e i, nel 2016, calcano il loro primo palco importante: il Blue Note di Milano, un monumento del jazz italiano. Di lì allo ...

