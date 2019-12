Il folle Speaking Simulator vi chiederà di controllare una lingua per riuscire a parlare

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Quello che vi stiamo per presentare è une abbastanza inquietante, ma anche divertente. Stiamo parlando di, une appunto in cui il vostro compito sarà quello di andare a colloqui di lavoro e fare presentazioni dove servirà.Fin qui niente di così strano, se non che voi non sarete un essere umano ma un robot. Per camuffarvi quindi, dovrete essere in grado dicome un essere umano. Controllerete unae dovrete muoverla in base alla frase da dire. Se sbaglierete, il vostro robot comincerà a perdere denti rischiando addirittura di distruggersi, con tanto di occhi che schizzano dalle orbite.sarà disponibile su PC a partire dal prossimo anno, ma intanto potete dare uno sguardo al divertente (ed inquietante) trailer pubblicato dallo studio di sviluppo.Leggi altro...