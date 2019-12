Greta: dopo anno scioperi ancora nulla

"Stiamo scioperando da unma non è successo. Si sta ignorando la crisi climatica e finora non c'è una soluzione sostenibile. Non possiamo continuare così, vogliamo azione e subito perché la gente sta soffrendo e morendo per questa emergenza climatica, non possiamo aspettare". Lo ha detto l'attivista svedeseThunberg in una conferenza stampa a Madrid dove è in corso la Cop25, la Conferenza mondiale Onu sui cambiamenti climatici.(Di venerdì 6 dicembre 2019)