eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) In questi 10abbiamo avuto modo di giocare decine di ottimi, di tutti i generi e per tutte le piattaforme. Recentemente il noto sitoha stilato la classifica dei 50 titoli che hanno ricevuto le valutazioni medie più alte, e come molti di voi si sarebbero aspettati, ai primi due posti abbiamocon Super Mario Galaxy 2 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.la classifica dei primi 20 posti: Per la classifica completa potete dare un'occhiata qui.Leggi altro...

Eurogamer_it : Ecco i 50 giochi degli ultimi 10 anni con la media più alta secondo Metacritic, Nintendo occupa i primi due posti - alisander91 : RT @PokeMillennium: Ecco i Pokémon con gli Emblemi, le nuove creature rare di Spada e Scudo Articolo di @alisander91 #PokemonMillennium #Po… - pokeile128 : RT @PokeMillennium: Ecco i Pokémon con gli Emblemi, le nuove creature rare di Spada e Scudo Articolo di @alisander91 #PokemonMillennium #Po… -