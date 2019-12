All Together Now | l’ex di Amici Rita Comisi | “Appena nata sono stata abbandonata in un

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Nell’edizione 2006/2007 di “di Maria De Filippi” si è classificata al terzo posto, dietro l’attore Andrea Dianetti e il vincitore, il ballerino Ivan D’Andrea. Maè sempre rimasta nel cuore dei fan del talent di Canale 5 per la sua voce potente e il carisma. La cantante è riapparsa ad “AllNow” su Canale 5 come concorrente. Ma è durante l’intervista con la conduttrice Michelle Hunziker cheemersi particolari importanti sulla vita privata della terza classificata di “5”., che oggi ha 34 anni ed è mamma, ha spiegato di avere origini brasiliane: “abbandoin un cassonetto dell’immondizia epoi adottata da una famiglia meravigliosa siciliana che amo tantissimo. Ho ritrovato le mie origini in Brasile, ho scoperto di avere 4 fratelli. Il mio più grande sogno è quello di tornare nelle favelas, però con ...

