Tiziano Ferro | Un figlio? E' la cosa alla quale penso di più nella vita

blogo

(Di giovedì 5 dicembre 2019)ha rilasciato una lunga intervista negli studi di Sky TG24,ha parlato anche del desiderio di avere un: “Io non ho unper quanto io lo sogni, forse in questo momento è ladi più. Però tutti quanti, quelli che hanno dei figli, mi raccontano che non puoi neanche avvicinarti a capirepossa essere. Quindi io mi apro a questo dono e a questo ennesimo miracolo che sarà scritto da chi di dovere. Io potrò soltanto essere accogliente, desiderare e anche pregare senza negoziare. Direi: se vuoi sto qua”.: "Un? E' ladi più" 05 dicembre 2019 13:11.

TicketOneIT : Nuove date per il tour di Tiziano Ferro negli stadi italiani Diventano 3 i concerti allo Stadio San Siro di Milano:… - Agenzia_Ansa : X Factor, Tiziano Ferro ospite della semifinale X Factor Italia #XF13 #ANSA - LiveNationIT : Roma raddoppia e Milano triplica per #TZN2020! ?????? 8 giugno • Milano, Stadio San Siro 16 luglio • Roma, Stadio Oli… -