Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | Colin Trevorrow smentisce le ipotesi sulle origini di

movieplayer

(Di giovedì 5 dicembre 2019): L'diaffronterà il mistero delledi Rey eha smentito un'diffusa online.: L'didovrebbe riprendere il mistero delledi Rey eha ora smentito delle indiscrezioni emerse online negli ultimi giorni. Il regista di Jurassic World aveva firmato la prima versione della sceneggiatura di Episodio IX prima di abbandonare il progetto ed essere sostituito da J.J. Abrams. Il sito Makingsosteneva di aver ottenuto delle informazioni relative alla prima versione della storia ideata dae Derek Connolly in cui si rivelava che Rey era la figlia di una donna che aveva lavorato per la famiglia Solo e si era occupata, in ...

StarWarsIT : Ecco il primo di una serie di poster esclusivi ispirati a #StarWars: L'Ascesa di Skywalker. Opera di Adam Stothard.… - vogue_italia : Arriva il 13 dicembre la collezione che Pat McGrath dedica al nuovo episodio di Star Wars. Rossetti, lip balm e pal… - MrBboy45 : STAR WARS JFO : QUEL EPISODE ?? | Episode 7 -