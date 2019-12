Siligardi | «Gol liberatorio Spero di tornare in lista» – VIDEO

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019)sorride dopo il gol ritrovato: l'attaccante spera dia giocarsi le proprie chances con il Parma –(Dal nostro inviato allo Stadio Tardini di Parma, Antonio Parrotto) – Luca, autore del gol che ha aperto le marcature nel corso di Parma-Frosinone, può dirsi soddisfatto del passaggio del turno in Coppa Italia. «Il gol è statodiin», ammette la punta classe 1988 in zona mista. Il giocatore desidera altre chance dopo aver perso il posto in cima alle gerarchie dell'attacco.

