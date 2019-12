Non è meningite | svelata la causa della morte della studentessa 19enne

thesocialpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) A stroncare Veronica Cadei, lamorta martedì, non è stata una. A termine dell’autopsia il risultato parla chiaro. Veronica non è morta diLa comunicazione è arrivata nella prima serata di giovedì per voce del direttore generale degli Spedali Civili di Brescia, Ginamarco Trivelli. Veronica Cadei non è morta adi una; si tratta invece una “infezione generalizzata fulminante non prevedibile”, ha dichiarato Trivelli. “Il batterio all’origine di questa infezione è il meningiococco di tipo C”. L’okprocura alle esequie È questo dunque il responso definitivo in merito allagiovaneuniversitaria che si è sentita male proprio a lezione. L’autopsia era stata disposta dal sostituto procuratore Lorena Ghibaudo che ha dato l’ok ai funerali. Le esequie si terranno lunedì 9 dicembre a Villalogno, paese ...

