vanityfair

(Di giovedì 5 dicembre 2019) The RitzThe RitzThe RitzThe RitzThe RitzThe Waldorf Hilton Hotel The Waldorf Hilton Hotel The Waldorf Hilton Hotel The Waldorf Hilton Hotel One Aldwych One Aldwych One Aldwych One Aldwych One Aldwych The LanghamThe LanghamThe ShardThe ShardThe ShardSavoySavoySavoySavoysi veste di magia con musica, feste e luci ovunque. Una delle esperienze da provare a, specialmente durante l’avvento, è sicuramente l’tea. L’appuntamento con il tè delle 5 rappresenta la vera essenza dell’essere British, sorseggiando Earl Grey in bellissime tazze di porcellana, servito con piccoli sandwich, fette di torte, crostatine, scones e magari un bicchiere di champagne. Ma adiventa tutto ancora più magico e allora ecco gli appuntamenti da non perdere all’insegna delle feste negli hotel più eleganti della: THE RITZ Durante il periodo ...

TravellerItalia : Natale a Londra: i migliori Afternoon Tea in città - sparklharry : Ma anche a voi capita di avere l’ansia di fare qualsiasi cosa quando avete qualcosa di importante da fare o a cui t… - bignerina : RT @florabarral: Cartoline da londra: tramonto sul fiume, metcatini di natale a trafalgar, agatha christie e...buon appetito -