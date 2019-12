Mes | per esponente Lega in altri tempi Conte avrebbe rischiato fucilazione per tradimento

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Simone Angelosante, consigliere regionale abruzzese della, è diventato protagonista di uno spiacevole episodio. Sul suo profilo Facebook ha scritto una lunga invettiva contro il governo ed il premier Giuseppe, in merito alla discussione sul Mes, Meccanismo Europeo di Stabilità. Nel post si parla però died alto, e subito un deputato di Italia Viva ha notato la gravità di questa dichiarazione, attaccandolo. Anche il suo partito ha preso le distanze, pur confermando la sua opposizione alla riforma del Fondo Salva-Stati. E sono arrivate anche le scuse del diretto interessato. Le parole al veleno di Angelosante Durissime le parole del consigliere regionale Simone Angelosante sul Mes. A suo avviso è uno strumento che serve ad aiutare gli stati che rischiano il fallimento, ma per ottenerlo, gli stati devono rispettare dei precisi parametri economici. E ...

borghi_claudio : 'Il trattato è pericoloso per l'Italia' #MES - carlosibilia : 'Conte va arrestato per averci venduto all' Europa' gridavano. Travaglio smonta tutte le balle che ci ha raccontato… - matteosalvinimi : Ennesima bugia di Conte, da Bruxelles continuano a dire 'pacchetto chiuso' e Conte dice invece che è aperto. -