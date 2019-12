Juventus | Bentancur supporta Pjanic quando è marcato

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019)aiuta lanel palleggio. I bianconeri dispongono così di un doppio playsta acquistando sempre più minutaggio nelladi Sarri. L’uruguagio abbina la pulizia nel palleggio a un grande dinamismo che lo porta a coprire ampie porzioni di campo. Una delle sue più grandi utilità consiste nel supporto ail bosniaco èviene incontro al difensore e crea una nuova linea di passaggio, come per esempio nella slide sopra. Si tratta quindi di una chiave tattica importante, che aiuta ad eludere meglio il pressing avversario. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : La Juve si ferma, ma si gode un Bentancur in grande crescita ?? [@romeoagresti] - JuventusTV : Le parole di Mister #Sarri e #Bentancur dopo #JuveSassuolo ??? On demand, qui ?? - JuventusTV : Le parole di @PauDybala_JR, #Bentancur, @mattia_desci e Mister #Sarri dopo #JuveAtleti ??? On demand, qui ??… -