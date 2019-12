Fedez | La rottura con J-Ax? Forse non servivo più Da Rovazzi neanche un sms dopo

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Le paure, le gioie, i dolori per le amicizie finite e la voglia di guardare avanti.si confessa a Peter Gomez durante la prima puntata della nuova stagione de La Confessione, il programma condotto dal giornalista sul Nove. “Durante una risonanza magnetica alla testa mi è stata trovata una piccola cicatrice bianca, una cosa chiamata ‘demielinizzazione’”, un segno che, potenzialmente, può rientrare tra i sintomi della Sclerosi Multipla o di altre malattie demielinizzanti.ha spiegato come la scoperta sia stata un “motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere” le sue battaglie.“Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi ...

