Ennesima aggressione nel carcere di Benevento | i sindacati alzano la voce

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Ancora disordini presso la Casa Circondariale didove si è consumata, verso le ore 16.00 di ieri 4 dicembre, l’ai danni del personale di Polizia Penitenziaria: 10 giorni di prognosi è il bollettino di questa volta! L’aggressore è un detenuto AS3 con evidenti problemi psichici ma non assoggettato al regime del ricovero nella sezione dedicata. All’atto della terza riapertura quotidiana delle stanze, uno dei reclusi chiedeva chiarimenti in merito allo stato dell’accredito di un asserito vaglia ricevuto; risposta che non poteva darsi nell’immediato per assenza dell’operatore preposto al servizio. Tanto è bastato per far scaturire nel recluso una furia incontrollata, trasformatasi in fisicacon calci e pugni al malcapitato poliziotto in servizio. Solo grazie all’intervento di altro personale ...

