Control è in arrivo su Xbox Game Pass | secondo quanto dichiara Phil Spencer

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019)svelato dapare che stia per arrivare sulo hato durante una diretta streaming su Mixer attraverso un evento di beneficenza chiamato Extra Life.Durante la diretta,si è detto contento che il titolo di Remedy arriverà suinraggiungerà un pubblico molto più vasto. Attualmente il boss dinon ha espressamente menzionato la data didel gioco, perciò non possiamo sapere con esattezza quando gli abbonati adpotranno mettere le mani sul gioco di Remedy.Recentemente il CEO dello studio di sviluppo ha svelato le risorse e le tempistiche utilizzate per sviluppare il gioco e, anche se non è tra i primi titoli nelle classifiche di vendita, Remedy è ugualmente fiero di. Di seguito potete dare uno sguardo al tweet che riporta il momento esatto della ...

Eurogamer_it : #Control sta per arrivare su #XboxGamePass? - infoitscienza : Control in arrivo su Xbox Game Pass - infoitscienza : Spencer: Control è in arrivo nel Game Pass -