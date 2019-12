Conte | “Nainggolan si chieda perché è al Cagliari e non è all’Inter”

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Premesso che “io ho grande affetto nei confronti di Radja e lui lo sa benissimo…”. Il sassolino è lì che pungola, e Antoniomica se lo tiene nella scarpa. Per cui quando gli chiedono – ancora una volta – della strepitosa stagione di Nainggolan al, e delle sue “zeppate” all’Inter (“Gli dimostrerò che si sono sbagliati”),parla chiaro: “Nel mio primo anno al Chelsea era in cima alla lista delle scelte per il centrocampo. Credo che per lui la scelta di andare asia stata la migliore. In tante situazioni bisogna fare sempre una profonda analisi e capire dove si può fare meglio, come e se c’è qualcosa che andrebbe rivista. Non avevo dubbi sul fatto che facesse bene ama… è anche giusto che lui sinon è all’Inter ed è al”. Domani sera ...

