Classifica Coppa del Mondo biathlon 2019-2020 | la graduatoria dopo l’individuale di

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ladelfemminile diha visto andare in archivio la prima individuale della stagione: questa lala seconda prova, con annesse le classifiche di specialità delle sprint e delle individuali, con Dorothea Wierer che allunga in testa nella generale con 18 punti di vantaggio sulla boema Marketa Davidova. Primi punti per Lisa Vittozzi.GENERALEDEL1 WIERER Dorothea Italy ITALY 96 2 DAVIDOVA Marketa Czech Republic CZECH REPUBLIC 78 3 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 76 4 SIMON Julia France FRANCE 72 5 PREUSS Franziska Germany GERMANY 72 6 HAECKI Lena Switzerland SWITZERLAND 72 7 PEON Linn Sweden SWEDEN 64 8 KUKLINA Larisa Russia RUSSIA 63 9 HERRMANN Denise Germany GERMANY 61 10 OEBERG Hanna Sweden SWEDEN 61INDIVIDUALEDEL1 BRAISAZ Justine FRANCE 60 2 DZHIMA Yuliia ...

LinkaTv : E' iniziato Calcio: Coppa Italia 2019/20 Q su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Combinata Nordica: Coppa del M su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - Luca_Zunino : #CoppadelleAlpi, Moceri e Bonetti su una Alfa Romeo Giulia GT del 1964 al comando della classifica. -