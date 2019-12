The Mandalorian | un' anticipazione di Star Wars | L' Ascesa di Skywalker nell' episodio 7

movieplayer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Theregalerà agli spettatori un'di: L'di, in onda con il settimodella serie tv, ormai diventata un successo tra i fan della saga. L'7 di The, serie tv spinoff diin onda su Disney+, conterrà una specialedi: L'di, l'ultimo atteso capitolo della saga che arriverà in Italia il prossimo mercoledì 18 dicembre. Grazie a The, che in Italia arriverà il prossimo marzo con il lancio della piattaforma, i fan sono riusciti a contenere la trepidante attesa per: L'di, nei cinema americani dal 20 dicembre. L'7 di Theandrà in onda il 18 dicembre, due giorni prima della release ufficiale del film, un'idea che Disney ha avuto ...

