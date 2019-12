Samsung Galaxy Fold | Galaxy S9 e S9+ ricevono gli aggiornamenti con le patch di sicurezza

Nuova beta Android 10 per il Samsung Galaxy S9 a giorni - quando rilascio stabile? : Fervono i lavori sulla beta Android 10 per i Samsung Galaxy S9. I possessori dell'ex top di gamma avranno il piacere di sapere che gli sviluppatori si stanno impegnando molto nella progettazione del firmware test che è pronto ora per un nuovo passo, davvero a brevissimo. Piccolo riassunto delle puntate precedenti per chi si fosse perso qualche fondamentale dettaglio. La settimana scorsa la beta Android 10 per i Samsung Galaxy S9 è partita ...

Quanta sicurezza con il Samsung Galaxy S11 : doppio riconoscimento impronta : Il Samsung Galaxy S11 sarà un vero campione di sicurezza? Sembra proprio di si. Qualcomm fornitrice del sensore biometrico a bordo degli attuali Samsung Galaxy S10 ha svelato le carte della sua nuova unità: per quanto non sia stato dichiarato che questa troverà posto sul prossimo top di gamma, è più che lecito crederlo. La nuova versione del lettore impronte per il Samsung Glalaxy S11 dovrebbe essere la 3D Sonic Sensor. Già si era parlato di ...

Render non ufficiali del Samsung Galaxy S10 Lite : fronte e retro evidenziati : Parliamo adesso del Samsung Galaxy S10 Lite, preso d'assalto dai rumors in questi ultimi giorni. Dopo le indiscrezioni che vi abbiamo riportato ieri, quest'oggi ci focalizzeremo su alcuni dettagli fatti emergere da OnLeaks, e riportati dal portale '91Mobiles'. Il protagonista della vicenda è il Samsung Galaxy A91, conosciuto anche come Samsung Galaxy S10 Lite, di cui sono trapelati i Render non ufficiali, che comunque riescono a farci fare ...

Più veloce di tutti il Samsung Galaxy S9 con l’aggiornamento di dicembre : Arrivano già oggi 4 dicembre alcune informazioni utili per tutti coloro che intendono scaricare nel più breve tempo possibile un nuovo aggiornamento a bordo di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Dopo le ultime informazioni condivise sulle nostre pagine a proposito dello smartphone commercializzato quasi due anni fa, soprattutto sulle sue prospettive a medio termine, questo mercoledì possiamo dire che si stiano aprendo interessanti scenari per il ...

Gli ultimi rumor sui Samsung Galaxy Note 10 Lite e Galaxy S11+ puntano su fotocamere e display : Il Samsung Galaxy Note 10 Lite potrebbe avere una fotocamera quadrata mentre il Galaxy S11+ una dimensione identica al Note 10+

Queste potrebbero essere le cuffie che accompagneranno i Samsung Galaxy S11 : 25 ore di riproduzione musicale con cancellazione attiva del rumore, lega di zinco e memory foam sono alcune delle caratteristiche delle future cuffie AKG Y600NC di Samsung, che al pari del modello precedente potrebbero essere offerte come unico pacchetto assieme a vari smartphone Galaxy.

Olloclip presenta le nuove lenti per Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10e : Olloclip ha annunciato l'arrivo sul mercato delle nuove lenti accessorie a clip progettate per Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10e.

Samsung Galaxy A91 non nasconde le parentele : foto e video render di OnLeaks : Grazie ad OnLeaks emerge come esistano buone possibilità che Samsung Galaxy A91 somigli parecchio a Galaxy Note 10 almeno sulla parte frontale

Le prossime cuffie true wireless Samsung potrebbero chiamarsi Galaxy Buds+ e avere una funzione richiestissima : Le Samsung Galaxy Buds 2 potrebbero in realtà chiamarsi Samsung Galaxy Buds+: @evleaks lancia l'indiscrezione e indica che gli auricolari true wireless potrebbero uscire con cancellazione attiva del rumore.

Samsung inizia lo sviluppo di Android 10 per il suo Galaxy più costoso : La roadmap di Samsung prevede che Galaxy Fold riceverà Android 10 ad aprile del prossimo anno, tuttavia il colosso sudcoreano ha finalmente iniziato a sviluppare l'aggiornamento e non è da escludere che potrà raggiungere i dispositivi prima di aprile.

Scatta la beta sul Samsung Galaxy Note 9 di Android 10 : aggiornamento in UK : Non è stato affatto abbandonato lo sviluppo software del Samsung Galaxy Note 9, che presto addirittura evolverà nell'ultima major-release basata su Android 10 con One UI 2.0. Come riportato da 'SamMobile', la situazione sembra sorridere al phablet di passata generazione, dato il rilascio in UK di un primo aggiornamento beta, identificato con il numero build N960FXXU4ZSKH (peso di 325MB). Si tratta di un pacchetto che include alcune ...

Almeno 6 vulnerabilità gravi risolte per i Samsung Galaxy con l’aggiornamento di dicembre 2019 : Sarà più importante del previsto l'aggiornamento di dicembre per tutti gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy compatibile con il pacchetto software. Non potremo toccare con mano Android 10 secondo le informazioni riportate questa mattina, fatta eccezione forse per alcune varianti del Samsung Galaxy S10, ma allo stesso tempo l'intervento da parte degli sviluppatori del colosso coreano sarà indispensabile per mettersi alle spalle alcune ...

Il prossimo Samsung Galaxy Fold 2 a 800 euro? Pieghevole low-cost : Amanti degli smartphone pieghevoli udite udite: il prossimo Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe non essere costosissimo come il suo predecessore che ha raggiunto la vetta dei 2000 euro ed essere venduto addirittura a 850 dollari, poco meno di 800 euro in pratica. La succulenta anticipazione giunge da alcuni media sudcoreani ed è stata pure riportata dall'autorevole fonte SamMobile. Come è possibile che un modello Pieghevole a distanza di un solo ...

Ecco i probabili render stampa di Samsung Galaxy A51 e Motorola One Hyper : `Scopriamo quello che potrebbe essere l'aspetto della parte frontale di Samsung Galaxy S11 grazie a un render "ufficioso" che potrebbe provenire direttamente da Samsung.