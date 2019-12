Russiagate | si indaga sulle «spese folli» di Mifsud a carico dell’università

Russiagate - la procura di Agrigento indaga su Mifsud : esposto su “spese pazze” del professore : Centomila euro, forse addirittura duecentomila. Sono le “spese pazze” del professor Joseph Mifsud, elemento chiave della controinchiesta voluta da Donald Trump sul Russiagate di cui si sono perse le tracce dalla fine di ottobre del 2017. Adesso il nome del misterioso professore è finito sul tavolo della procura di Agrigento. A raccontarlo è l’Adnkronos, spiegando come ai pm siciliani – che indagano Mifsud per truffa e ...