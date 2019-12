Parma | Kulusevski | «Voglio vedere dove posso arrivare» – VIDEO

Parma - Lucarelli sicuro : «Kulusevski rimarrà con noi fino a fine campionato» : Alessandro Lucarelli , club manager del Parma , ha chiuso la questione Kulusevski, affermando che rimarrà in gialloblù fino a giugno Il club manager del Parma , Alessandro Lucarelli , ha chiarito a Parma Tv la questione Dejan Kulusevski. Lo svedese fa gola a tante squadre di Serie A ma secondo Lucarelli rimarrà a Parma fino a fine campionato. «Kulusevski resterà con noi fino alla fine del campionato. È un ragazzo molto giovane e non deve guardare ...

Parma - Kulusevski : «Tiro contro il Bologna? Ero certo che sarebbe entrato» – VIDEO : Dejan Kulusevski è stato intervistato in esclusiva da DAZN che ha fatto risponde lo svedese ai tweet più divertenti È sicuramente l’uomo del momento. Dejan Kulusevski è sulla bocca di tutti: tifosi, società, allenatori e persino fanta-allenatori. Il centrocampista del Parma è stato intervistato da DAZN che gli ha sottoposto i tweet più divertenti nei suoi confronti. Ecco un breve estratto dell’intervista ...

Calciomercato Inter – Marotta fa il punto sul centrocampo : “pensierino su Vidal - parleremo col Parma per Kulusevski” : Beppe Marotta fa il punto sulle operazioni di mercato dell’ Inter : nerazzurri attivi a centrocampo , Vidal e Kulusevski nel mirino “ Vidal ? E’ un giocatore molto importante, di livello mondiale e a cui sia io che Conte siamo legati da un bellissimo rapporto di amicizia. Abbiamo grande considerazione per questo giocatore, ma tantissime squadre lo vorrebbero. Purtroppo è del Barcellona, ma con delle convergenze positive un ...

Pareggio all'ultimo respiro - tra Bologna e Parma è 2-2 : Kulusevski incanta ancora : Pareggio al fotofinish fra Bologna e Parma : il derby emiliano si è concluso con il punteggio di 2 a 2, al termine di un match molto combattuto. Il Parma si è trovato per due volte in vantaggio: nel primo tempo, al 17’, va a segno Kulusevski con un gran tiro da fuori area ma i padroni di casa trovano

Bologna- Parma 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Kulusevski incontenibile - Dzemaili eroe di giornata [FOTO] : Bologna-Parma , le pagelle di CalcioWeb – Il Bologna riacciuffa il Parma nel finale. Il derby emiliano finisce 2-2 con i gol di Kulusevski (strepitosa prestazione quella del calciatore in prestito dall’Atalanta) Iacoponi, Palacio e Dzemaili . Tra i ducali bene anche Bruno Alves e Kucka, strepitoso il gol di Dzemaili all’ultimo respiro. In alto la FOTOGALLERY. Bologna-Parma , le pagelle di CalcioWeb BOLOGNA (4-3-3): ...

Parma - verso Bologna : Gervinho più no che sì - Kulusevski al posto di Inglese e Cornelius : Si complica ogni giorno di più la strada gialloblu verso il derby Bologna-Parma. L’infermeria dei ducali è sempre piena, D’Aversa ha pochissime opzioni per schierare la sua formazione titolare. Nei primi giorni della sosta del campionato erano arrivate buone notizie da Laurini, ormai recuperato, poi sono arrivati gli impegni con le Nazionali che hanno reso tutto più difficile. Cornelius si è dovuto fermare di nuovo, questa volta per un problema ...