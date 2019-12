Medioriente, Pompeo vedrà Netanyahu

Il primo ministro israelianoil Segretario di Stato americano Mikenei prossimi giorni a Lisbona.sarà in Portogallo domani e dopodomani per incontrare il premier Costa e il ministro degli Esteri Silva. Il dipartimento di Stato americano non specifica i temi dell'incontro, ma l'argomento principale dovrebbe essere la situazione nell'area dopo il riconoscimento da parte degli Stati Uniti delle colonie di Israele e gli scontri ed i raid che ne sono conseguiti.(Di mercoledì 4 dicembre 2019)