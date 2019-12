LIVE – Sassuolo-Perugia 1-2

newsmondo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Coppa Italia, i risultati del quarto turno. Fiorentina senza problemi, avanti con fatica Cremonese e Genoa. Out Ascoli ed Empoli. ROMA – Coppa Italia, i risultati del quarto turno. Avanti senza problemi la Fiorentina che, trascinata da un Benassi in grande forma, supera 2-0 il Cittadella. La Cremonese si regala Lazio battendo l’Empoli mentre il Genoa in rimonta supera 3-2 l’Ascoli. Coppa Italia, il resoconto del quarto turno Di seguito il resoconto completo del quarto turno di Coppa Italia1-2 Marcatori: 10′ Mazzocchi (P), 17′ Nicolussi Caviglia (P), 82′ Bourabia (S) Prima frazione al ‘Mapei Stadium che si sblocca dopo soli 10 minuti. Colpo di testa perfetto di Mazzocchi sugli sviluppi di un corner e Russo battuto. Fatica a reagire la squadra di De Zerbi con ilche trova il raddoppio al 17’. ...

