Infortunio Khedira | intervento perfettamente riuscito | ecco i tempi di recupero

Infortunio Khedira - pessime notizie per la Juventus : i tempi di recupero : Infortunio Khedira – Operazione perfettamente riuscita per il centrocampista della Juventus, Sami Khedira. Il club bianconero ha reso noto che “si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di “pulizia” per via artroscopica al ginocchio sinistro“ del calciatore tedesco. “L’operazione, effettuata dal dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è ...

