Il triste abbandono del piccolo Bernard

bigodino

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’degli animali, purtroppo è una piaga sempre più diffusa e riuscire ad eliminarla è un lavoro impossibile.per esempio, è un dolce cucciolo che non ha avuto una vita molto semplice, è felice e vivace e nonostante ciò che ha vissuto, continua ancora a sorridere. La storia di questo dolce cane, è iniziata a Natale del 2015. Prima aveva una casa calda in cui poter vivere e degli amici umani, che dicevano di volergli bene. Purtroppo però, durante quella giornata di festa, ilè stato trovato da un veterinario del Texas, abbandonato davanti al suo studio. La scena è stata davvero drammatica. L’uomo era andato per fare un controllo di routine agli animali che aveva ricoverato e dopo essere sceso dalla sua auto si è ritrovato il cucciolo davanti, con una catena intorno al collo, solo e spaventato. Ovviamente, il medico non poteva lasciarlo e per ...

lordvoldemort70 : RT @PetLevrieri: ABBANDONO DEI #GALGO, LA TRISTE E VERGOGNOSA SITUAZIONE SPAGNOLA I numeri degli abbandoni: bassi o alti a seconda di chi l… - DinkovaZlatka : RT @PetLevrieri: ABBANDONO DEI #GALGO, LA TRISTE E VERGOGNOSA SITUAZIONE SPAGNOLA I numeri degli abbandoni: bassi o alti a seconda di chi l… - calzelunghe17 : RT @PetLevrieri: ABBANDONO DEI #GALGO, LA TRISTE E VERGOGNOSA SITUAZIONE SPAGNOLA I numeri degli abbandoni: bassi o alti a seconda di chi l… -