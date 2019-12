Grande Fratello Vip | slitta l’inizio? Ecco l’indiscrezione

Giulia Salemi ripensa al suo Grande Fratello Vip : “Mi ha segnata” : GF Vip, Giulia Salemi commenta la sua esperienza: “E’ stata molto forte” Giulia Salemi, sul suo profilo Instagram, ha ricordato ai suoi fan che esattamente un anno fa abbandonava la casa del Grande Fratello Vip. Oltre a condividere questo ricordo su Instagram, l’ex fidanzata di Francesco Monte ci ha tenuto a commentare l’esperienza vissuta, sottolineando quanto sia stata forte e importante per lei. Esattamente un anno fa venivo ...

Grande Fratello Vip - ancora incertezza sull’inizio : slitta il debutto? : “Non si deve mai andare in Germania, Paolo“, si diceva in quel di Amici Miei, e con lo stesso identico tono si potrebbe dire mai cantar vittoria troppo in fretta. Ricordando l’ufficialità con cui era stata diffusa, appena un mese fa, la data d’inizio del Grande Fratello Vip, sembra oggi doversi categoricamente ricredere. Il reality di Alfonso Signorini torna a pencolare sul filo del palinsesto. Grande FratelloVip, l’alone di mistero sulla ...

Grande Fratello Vip : arriva il primo concorrente ufficiale : Ecco chi sarà il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip e chi potrebbe entrare nella Casa Grande Fratello Vip: il primo concorrente ufficiale In attesa dei primi giorni di gennaio 2020 quando andrà in onda ufficialmente la quarta edizione del Grande Fratello Vip, la pagina ufficiale del programma ha deciso di […] L'articolo Grande Fratello Vip: arriva il primo concorrente ufficiale proviene da ...

Loredana Lecciso nel cast del Grande Fratello Vip : l’indiscrezione : Si continua a parlare della quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotta per la prima volta da Alfonso Signorini su Canale 5, stando ai rumors Loredana Lecciso avrebbe deciso di partecipare al reality. A lanciare lo scoop è stato Tv Blog, il quale sembra essere certo della partecipazione della Lecciso alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, ad oggi manca però l’ufficialità. Di recente lei stessa aveva ...

Grande Fratello Vip 2020 - slitta l’inizio : Alfonso Signorini in difficoltà : GF Vip 2020 anticipazioni, problemi per Alfonso Signorini: la partenza slitta di nuovo C’è ormai davvero grandissima attesa per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, soprattutto dopo l’annuncio del primo concorrente ufficiale: Rita Rusic. Difatti è stata proprio quest’ultima a rivelarlo in una lunga intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Chi. Oltre lei pare sia in lizza per entrare nella casa più ...

Loredana Lecciso - colpo di scena : no Grande Fratello Vip. Parla la showgirl : Loredana Lecciso, colpo di scena: all’ultimo chiude le porte al Grande Fratello Vip. Le parole della showgirl Il Grande Fratello Vip 4 scalda i motori: ieri il reality ha annunciato ufficialmente il primo concorrente dello show, che sarà Rita Rusic, mentre oggi arriva il primo forfait. Loredana Lecciso, data ormai per certa nel cast della […] L'articolo Loredana Lecciso, colpo di scena: no Grande Fratello Vip. Parla la showgirl ...

Grande Fratello Vip 2020 : la prima puntata del reality-show potrebbe essere l'8 gennaio : La prima puntata del Grande Fratello Vip potrebbe slittare, rispetto alla data già fornita. La causa potrebbe essere legata ad un cambio di palinsesti, questo è quanto sta emergendo nelle ultime ore sul sito BubinoBlog. La prima edizione del reality-show condotta da Alfonso Signorini sembra non trovare pace. Dopo aver svelato gli opinionisti di quest'anno, che saranno Pupo e Wanda Nara sul cast ancora c'è il silenzio più totale....Continua a ...

«Grande Fratello Vip 4» : tra Barbara Alberti e Rita Rusic - il cast sembra (finalmente) funzionare : Grande Fratello Vip 4, i primi concorrentiGrande Fratello Vip 4, i primi concorrentiGrande Fratello Vip 4, i primi concorrentiRita Rusic: un solo nome, per una tempesta con epicentro virtuale. L’attrice, che sul settimanale Chi ha ufficializzato la propria partecipazione al Grande Fratello Vip 4, è stata responsabile, martedì sera, di una piccola bufera internettiana. Online, dov’è stata rilasciata l’anticipazione di una lunga intervista, ...

Grande Fratello Vip ultime news | Nella casa anche Barbara Alberti? : Svelato il nome del primo partecipante del Grande Fratello Vip ovvero quello di Rita Rustic ma Nella rosa dei concorrenti, secondo le ultime news, spunta anche la probabile candidatura della scrittrice, opinionista e conduttrice radiofonica Barbara Alberti. A poche ore dall’annuncio ufficiale della partecipazione della “bomba sexy” Rita Rustic alla super edizione diretta e condotta […] L'articolo Grande Fratello Vip ultime news | Nella ...

Grande Fratello Vip 4 : Loredana Lecciso e Barbara Alberti possibili inquiline : Il cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello, inizia a prendere forma: dopo che la rivista "Chi" ha ufficializzato la partecipazione di Rita Rusic al reality, alcuni siti d'informazione hanno rilanciato, riportando la notizia della candidatura di due donne molto chiacchierate. Secondo "Tvlog" e "Dagospia", ad entrare nella Casa più spiata d'Italia il prossimo 7 gennaio, dovrebbero essere sia Loredana Lecciso che Barbara Alberti. Le ...

Fabiola Sciabbarrasi - l’ex moglie di Pino Daniele pizzicata con Luca Di Tolla del Grande Fratello : Fabiola Sciabbarrasi sembra finalmente pronta a voltare pagina e riaprire la porta del suo cuore dopo anni non semplici. La ex moglie di Pino Daniele, da cui si era separata nel 2014, un anno prima che il cantante morisse in quel tragico 4 gennaio del 2015 lasciando attoniti amici e fan, è stata paparazzata in atteggiamenti inequivocabili con Luca Di Tolla, concorrente del Grande Fratello 12. L’amore tra Fabiola Sciabbarrasi e Pino ...

Grande Fratello Vip : la prima concorrente del reality è Rita Rusic : Rita Rusic parteciperà alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, è lei la prima concorrente ufficiale del reality Sui profili social ufficiali del Grande Fratello è stato annunciato ieri il primo concorrente ufficiale del reality, Rita Rusic. Nella didascalia dei post pubblicati si legge: “L’esplosiva Rita Rusi?, produttrice musicale e cinematografica, è la prima concorrente ufficiale”. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gorri farà il suo ...

Loredana Lecciso al Grande Fratello - esclusiva Libero : "Non se ne fa nulla" - brutto imprevisto per Signorini : Il Grande Fratello vip di Alfonso Signorini scalda i motori. E su molti siti, dopo che il conduttore ha annunciato il primo concorrente (Rita Rusic), i riflettori sono stati puntati su Loredana Lecciso. Che, secondo indiscrezioni, era tra del reality. Almeno fino a qualche giorno fa. Ma l’ex di Al B

“Grande Fratello Vip” Signorini : «Solo very important people». Loredana Lecciso nel cast? : In attesa della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” che vedrà probabilmente l’alba agli inizi del 2020, si affrettano i preparativi che vedono al timone del padre di tutti i reality, Alfonso Signorini. Ed è proprio la voce del giornalista a dichiarare che questa nuova edizione vedrà come concorrenti solo i “very important people”. Possiamo quindi dedurre che, la trasmissione presenterà al pubblico non più semi ...