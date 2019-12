Genova,cade dal balcone: muore a 3 anni

Una bimba di 3è mortando dalal quinto piano della sua casa nel centro storico di. La piccola, secondo la ricostruzione dei soccorritori, era sola a casa. La mamma era uscita per pochi minuti per andare a prendere il fratellino. Sarebbe stata lasciata a casa per evitarle di prendere freddo perché febbricitante Quando la mamma è tornata ha trovato i medici che tentavano di rianimare la figlia.(Di mercoledì 4 dicembre 2019)