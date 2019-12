Delrio: M5S ci ricatta,Pd non teme voto

Un conto è "ascoltare le sollecitazioni che arrivano dal primo partito",altro è l'approccio usato da Di Maio:"re gli alleati non può essere un metodo". In un'intervista a Repubblica, il capogruppo Pd alla Camera,,avverte il capo politico del M5S,che ieri ha detto di essere 'ago della bilancia' sul Mes: "Non abbiamo paura delle elezioni". La maggioranza dovrà per forza presentare una risoluzione sul Mes,"è l'unica strada". Il problema è che "non ho mai sentito spiegare da Di Maio dove il Mes va cambiato e perchè".(Di mercoledì 4 dicembre 2019)