Conte apre a un rinvio del Mes | «Non firmo cambiali in bianco»

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Dal vertice della Nato di Londra, Giuseppe, rispondendo alle attese del M5s,a undel Mes. «Sul Mes non escludo un, fino a quando non si appone la firma ci sono margini di miglioramento e io nonin», dice il premier in un’intervista al Corriere della Sera. «Noi ci stiamo muovendo in una logica di pacchetto, ciò significa che il progetto comprende unione bancaria e monetaria: è giusto che l’Italia si esprima solo quando avrà una valutazione complessiva su dove si sta andando, io ancora non ho firmato nulla, tanto meno una cambiale in», affermaalla vigilia dell’Eurogruppo in cui affronterà la spinosa questione del Meccanismo europeo di stabilità. Al giornalista Marco Galluzzo che gli fa notare che un no dell’Italia metterebbe in cattiva luca il Paese,risponde: «Nemmeno per sogno, ci sono 19 Paesi ...

