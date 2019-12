3 suicidi in 2 mesi Un’altra star del K-Pop si toglie la vita Aveva 27 anni

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’attore edella K-Pop Cha In-ha è stato trovato morto. Il ritrovamento è avvenuto nel suo appartamento e come spiegato dalla polizia si tratta della terza giovane celebrità coreana a morire negli ultimi due, in un crescente dibattito sulle intense pressioni sociali che gli artisti affrontano. L’attore sudcoreano Cha In-ha è stato trovato morto nella sua casa di Seoul, l’ultima perdita di celebrità a scuotere l’industria dell’intrattenimento del paese. L’agenzia delladi 27ha rilasciato una dichiarazione dicendo che “stava soffrendo” e ha esortato le persone a non speculare sulla causa della morte. Recentemente Cha è apparso nella serie TV Love With Flaws. È la terza giovane stella coreana a morire nel giro di due. Cha era un membro di un gruppo di recitazione creato dall’agenzia di intrattenimento Fantagio ...

