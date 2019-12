Sardine in piazza a Salerno | cambia la location dell’evento

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto L’appuntamento resta confermato sempre venerdì 6 dicembre alle ore 19:00 ma saràAmendola, tra il Municipio e la villa Comunale, ad ospitare la manifestazione “non si lega”, il movimento che in tutta Italia sta radunando migliaia di persone, in protesta in modo particolare contro la lega di Salvini. Per motivi di sicurezza e logistici la questura diha imposto agli organizzatori dire. “Meglio così, questa è ancora più grande – È il commento che si legge sulla pagina Facebook che annuncia l’evento- abbiamo un motivo in più per riempirla ed essere in numero maggiore a quanto volevamo!” L'articoloinladell’evento proviene da Anteprima24.it.

