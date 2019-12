Rimilitarizzare l' accesso a Polizia e Arma sarebbe un grave errore

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Nel 2019, ormai quasi 2020, c’&e; chi ancora pensa che la sicurezza sia appannaggio esclusivo dei militari. Il capo di stato maggiore dell’Esercito, Salvatore Farina, nell’ambito delle audizioni parlamentari legate ai comparti sicurezza e difesa, ha proposto una ridefinizione del periodo di ferma volontaria e soprattutto il reinserimento della riserva di posti nei concorsi per le forze diper i volontari congedati dalle forzete, con l’obiettivo di raggiungere il 20 per cento (attualmente siamo al 14%).Oggi per diventare poliziotti la via principale &e; quella del concorso pubblico, aperto a tutti i cittadini provenienti dalla vita civile, come &e; giusto e normale che sia per un Corpo civile, democratico e sindacalizzato quale ladi Stato. Con l’abolizione della leva, nel 2004, fu introdotto un meccanismo, quello dei ...