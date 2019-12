Mes | il giudizio di Diego Fusaro | ‘Chi lo approva è un criminale’

Blastingnews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Polemica infinita sul Mes, il Fondo Salva Stati europeo che dovrebbe essere riformato a breve con l’accordo di tutti gli Stati membri dell’Ue, Italia compresa. Ieri, lunedì 2 dicembre, è stato il giorno della doppia informativa sul tema, prima alla Camera e poi in Senato, da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sia a Montecitorio che a Palazzo Madama non sono mancate polemiche e momenti di forte tensione. Dai banchi delle opposizioni di centrodestra, infatti, sono giunti urla e strepiti nei confronti del Premier, accusato in pratica di aver mentito agli italiani e di essersi venduto ai burocrati europei. Se alla Camera Giorgia Meloni si è resa protagonista di una controreplica molto sentita, al Senato Matteo Salvini si è spinto fino ad additare il Premier di essere colui il quale “sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani”....

