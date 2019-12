Esplosione di via Brioschi a Milano | condanna definitiva per Pellicanò

thesocialpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Nel giugno 2016 un’sventrò una palazzina di via, a, spazzando via la vita di 3 persone. Il processo a carico di Giuseppesi chiude con la sentenza di Cassazione: 30 anni di carcere in viaal pubblicitario accusato di strage e devastazione, verdetto che ha confermato l’esito d’appello. In primo grado era arrivato l’ergastolo.to a 30 anni Giuseppe, accusato di strage e devastazione nell’ambito del processo sull’del suo appartamento in via, a, è statoto in viaa 30 anni di reclusione. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione, con una sentenza che conferma l’esito del secondo grado di giudizio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dei legali dell’uomo e della Procura generale, la quale era ...

CALEMANR : RT @rep_milano: Esplosione di via Brioschi a Milano, la cassazione conferma 30 anni per Pellicanò [aggiornamento delle 20:42] - rep_milano : Esplosione di via Brioschi a Milano, la cassazione conferma 30 anni per Pellicanò [aggiornamento delle 20:42] - Notiziedi_it : Esplosione di via Brioschi, definitiva la condanna a 30 anni per Pellicanò -