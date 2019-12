Del Grosso | Non volevo uccidere Luca Sacchi Era la prima volta che usavo

Luca Sacchi - Del Grosso al gip : «Non volevo uccidere - era la prima volta con un'arma in mano» : «Non volevo uccidere nessuno, era la prima volta che prendevo una arma in mano». Lo ha detto Valerio Del Grosso, autore materiale dell'omicidio di Luca Sacchi, davanti al gip Roma in...

Omicidio Luca Sacchi - Del Grosso a colloquio con il pm : pronto a parlare : Dopo i risvolti delle indagini sull’Omicidio di Luca Sacchi, Valerio Del Grosso sarà sentito nuovamente dal pm, questa volta potrebbe parlare. Grazie alle intercettazioni telefoniche gli inquirenti che indagano sul caso di Omicidio di Luca Sacchi sono riusciti a ricostruire ciò che è accaduto prima della morte del 24enne romano. Sono state trovate conferme sulla […] L'articolo Omicidio Luca Sacchi, Del Grosso a colloquio con il pm: ...

Omicidio Sacchi - Del Grosso pronto a parlare : le domande ancora senza risposta : Che fine hanno fatto i 70mila euro che erano dello zaino di Anastasia? Dov’è finita la pistola con cui ha sparato in testa a Luca Sacchi? Chi era il misterioso uomo con cui si è incontrato poco dopo l’Omicidio del 24enne al Burger King vicino a Tor Sapienza? Queste sono solo alcune delle domande a cui oggi potrebbe rispondere Valerio Del Grosso, in carcere per l’Omicidio di Sacchi. Sarebbe stato proprio De Grosso a sparare ...

Fabio Grosso non è più l’allenatore Del Brescia - il suo posto sarà preso da Eugenio Corini : Fabio Grosso, ex calciatore e vincitore dei Mondiali di calcio con la nazionale italiana nel 2006, non è più l’allenatore del Brescia. La notizia è stata data dalla stessa società tramite un comunicato sul suo sito. Il Brescia ha aggiunto

Esonero Grosso - addio Del tecnico vicino. Corini pronto a tornare : Esonero Grosso, vicina la separazione tra il Brescia e l’attuale tecnico. Eugenio Corini pronto a tornare sulla panchina Le tre partite perse consecutivamente da Fabio Grosso, con 10 gol subiti, hanno già convinto Massimo Cellino a cambiare nuovamente guida tecnica. Per la panchina delle Rondinelle si profila un ritorno. È quello di Eugenio Corini, esonerato dal patron proprio poche settimane addietro. I pessimi risultati di Grosso hanno ...

Omicidio Sacchi - la fidanzata di Valerio Del Grosso : “Ecco come l’ho scoperto” : La fidanzata di Valerio Del Grosso svela nuovi dettagli sull’Omicidio Sacchi: ecco le sue parole riportate dal “Corriere.it” La fidanzata di Valerio Del Grosso, l’uomo che avrebbe ucciso Luca Sacchi a Roma, è tornata a parlare per svelare tutta la verità. Ecco le sue parole riportate da “Corriere.it”: “Sono qui per raccontarvi la verità sull’Omicidio […] L'articolo Omicidio Sacchi, la ...

Omicidio Sacchi - la fidanzata di Del Grosso ai carabinieri : «Come ho capito che era stato lui» : «Sono qui per raccontarvi la verità sull’Omicidio di Luca Sacchi. Nel mio interrogatorio non vi ho detto tutto perché avevo paura ma la mia coscienza mi ha spinto a tornare». A parlare – come riporta il Corriere.it – è la fidanzata di Valerio Del Grosso, l’uomo che avrebbe ucciso Luca Sacchi a Roma. Il 31 ottobre, a una settimana dall’Omicidio, la giovane si è presentata ai carabinieri per raccontare altri dettagli (lo aveva già ...

Esonero Grosso - il tecnico Del Brescia rischia : la situazione dopo il ko contro l’Atalanta : Esonero Grosso – Altra pesante debacle in casa Brescia, la 14^ giornata del campionato ha visto nel primo anticipo il netto successo dell’Atalanta che vinto contro le Rondinelle con il netto risultati di 0-3, partita che non ha lasciato dubbi per l’andamento dell’incontro. Il match non è stato mai in discussione, il grande protagonista è stato Pasalic, il centrocampista autore di una doppietta, nel finale la rete di ...

Risultati Europa League – Colpo grosso Del Francoforte - bene Siviglia e Sporting : le classifiche aggiornate : Risultati Europa League – Si scende in campo per un turno fondamentale di Europa League. Impegnate Lazio e Roma. I biancocelesti ospitano il Cluj, i giallorossi vincono in Turchia sul campo dell’Istanbul Basaksehir. Molte le gare interessanti come Braga-Wolves che finisce 3-3 con entrambe le squadre qualificate al prossimo turno, Feyenoord-Rangers si chiude sul 2-2, colpaccio del Porto, nel gruppo della Roma vince anche il ...

L’uomo Del giorno – Buon compleanno Fabio Grosso - l’eroe di Berlino che ha fatto sognare milioni di italiani [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, non solo Spillo Altobelli, è anche il compleanno di Fabio Grosso. Attualmente è un allenatore ma è stato anche un ottimo calciatore entrato nella storia per le prodezze con la maglia della Nazionale. I primi anni della carriera da calciatore non sono state entusiasmanti, stagioni con le maglie Chieti, Teramo e Perugia. La prima vera esperienza è stata però con la maglia ...

Risultati Champions League - colpo grosso Del Leverkusen : le classifiche aggiornate : Risultati Champions League – Torna la competizione europea per club più importante, la Champions League. Si gioca la quinta giornata della fase a gironi. Si entra nel clou del torneo. Le italiane si giocano tanto. L’Atalanta è obbligata a vincere contro la Dinamo Zagabria. L’Inter cerca punti sul campo dello Slavia Praga, il Napoli sfida il Liverpool. La Juventus, già qualificata, riceve l’Atletico Madrid. Nelle ...

Brescia in crisi - Grosso parla così Del caso Balotelli : “Cedere così nel secondo tempo non è una cosa positiva, dopo aver fatto anche un buon primo tempo”. Sono le dichiarazioni di Fabio Grosso, allenatore del Brescia, commenta ai microfoni di Sky la sconfitta contro la Roma. “Sul primo gol commesso una ingenuità clamorosa, da lì è successo quello che non doveva succedere. Dobbiamo essere bravi a restare in partita, perchè sono convinto che con il tempo avremo le occasioni per ...

Amazon ha fatto causa al Dipartimento Della Difesa per un grosso appalto perso : Amazon ha fatto causa al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per il grosso appalto per la fornitura di servizi che era stato assegnato a Microsoft a fine novembre. Amazon aveva partecipato alla gara per l’appalto ed era considerata la favorita