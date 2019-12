Camilla è malata | la classe impara ad essere silenziosa per farla stare bene

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Una“su misura” pere dei piccoli compagni di scuola che fanno di tutto pur di venire incontro ai bisogni della loro piccola amica, di tre anni appena. Accade presso la scuola dell’infanzia Giancarlo Siani di Mugnano (Napoli), dove alunni tra i 3 e 5 anni dall’inizio dell’anno scolastico fanno a gara per sostenere la compagna di scuola, affetta da una complessa e irreversibile patologia di carattere psicomotorio. A raccontare la storia è Il Mattino.Per renderla partecipe dei loro giochi, facendo attenzione a evitare rumori molesti: quelli che potrebbero arrecare seri disturbi alla piccola ... La presenza di(nome di fantasia) inrichiedeva, insomma, un clima costruito su misura per lei, che fosse caratterizzato da un ambiente non rumoroso ma allo stesso tempo che fosse empatico e coinvolgente sotto il profilo ...

