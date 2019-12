Allarme listeria nel formaggio grattuggiato | “non consumatelo!”

Allarme listeria - Ministero della salute richiama girello bovino in salsa tonnata Gusto Qui : Il Ministero della salute ha diffuso il richiamo di un lotto di girello bovino in salsa tonnata a marchio Gusto Qui per la presunta presenza di listeria monocytogenes emersa da analisi di routine effettuate in autocontrollo.Continua a leggere

Allarme listeria : richiamato prodotto italiano a base di carne dagli scaffali [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per il prodotto “Girello bovino in salsa tonnata“, marchio Gusto Qui. Il lotto incriminato è il n° 19145058, prodotto da Rivalta Food Spa, con data di scadenza 24/11/2019. Il prodotto è venduto in confezioni da circa 200 grammi. In base a quanto si legge nei motivi del richiamo, sono risultate “analisi non conformi per presunta presenza di listeria ...

Allarme in tutta Europa per presenza di listeria nella salsicce : vendute anche in Italia - scatta il richiamo : Il RASFF, portale europeo del sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, ha segnalato la presenza di un focolaio di origine alimentare causato da listeria monocytogenes, contenuta in salsicce refrigerate provenienti dalla Germania, ma vendute in diversi Paesi europei e non, Italia compresa. Nello specifico si tratta di salsiccia piccante venduta anche all’ingrosso. Non è ancora nota la denominazione del prodotto venduto in Italia, ...