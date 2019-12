Posticipo Serie A, Cagliari-Samp 4-3

All'ultimo respiro ilbatte in rimonta la4-3 alla Sardegna Arena I sardi partono bene. Ci provano Faragò e Joao Pedro due volte. Al 35' miracolo di Rafael su splendida rovesciata di Quagliarella. E' il preludio al vantaggio: Pellegrini stende Gabbiadini, è rigore. Dal dischetto segna Quagliarella (38'). Fuochi artificiali nella ripresa. Al 52' l'uruguaiano Ramirez fa 0-2 (52'). Nainggolan al 69' accorcia. Immediato 3-1 Doria con Quagliarella al 70'.Joao Pedro in 2' firma una doppietta per il 3-3. Di Cerri il 4-3 al 96'.(Di lunedì 2 dicembre 2019)