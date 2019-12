Mes | Salvini a Conte | “Si vergogni Dovrà rendere conto agli italiani | le bugie hanno

fanpage

(Di lunedì 2 dicembre 2019) "Sabato e domenica saremo in mille piazze italiane per raccogliere le firme necessarie per fermare il trattato e impedirvi di barattare il futuro dei nostri figli con le vostre poltrone. Da avvocato del popolo mi aspettavo attenzione per ciò che il popolo pensa. Ma il tempo è galantuomo e lele gambe corte. Un giorno l'Italia vi chiederà, e non vorrei essere nei vostri panni. In Umbriagià dato un giudizio su di lei, presto lo daranno anche in Emilia-Romagna, in Calabria eccetera. E presto lo daranno anche 60 milioni di. Il nostro è un grande Paese e glisopravviveranno anche a lei, presidente. Si": così Matteoin Senato sul fondo salva-Stati.

borghi_claudio : Dato che si stanno inventando cose mai dette pur da un imbarazzante Tria preciso che non esistono 'cose del MES su… - marattin : Salvini sui social non è invincibile. Il video in cui si smontano le sue balle sul Mes ha più visualizzazioni (163… - borghi_claudio : A palazzo Chigi c'è chi briga per approvare il MES e dei fenomeni scendono in piazza contro Salvini che sta all'opposizione. -