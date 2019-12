Finalmente è stata ridotta la Tampon tax solo in parte Ma contro il pregiudizio la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La prima volta che ebbi le mestruazioni, in famiglia si brindò con una alzata di calici. Mia madre, femminista più per istinto che per preparazione politica, fu tassativa: “Non voglio sentirti dire la parola marchese o altre baggianate! Si chiamano mestruazioni e, quando avrai il ciclo mestruale, vai in palestra perché non sei malata”. Lei, che alla prima mestruazione si era sentita dire da sua madre “da oggi non vai più a giocare” e si era vista imporre una limitazione alla libertà di movimento, che segnava uno spartiacque tra l’essere maschio ed essere femmina, con me aveva posto fine alla reiterazione di un. Avere le mestruazioni non doveva essere più una sfortuna o impedimento a nulla: nello sport, nel gioco, nel movimento. E dopo parecchi anni abbiamo alzato i calici anche per mia figlia accogliendo positivamente un evento fisiologico e naturale e ...

