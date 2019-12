Evasione | quel che resta del ‘patto con i cittadini onesti’

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L’fiscale “è la maggiore iniquità in un sistema collettivo. Bisogna intervenire radicalmente come mai è stato fatto. Stiamo lavorando a un provvedimento complessivo. Io chiedo un patto con tutti gli italiani onesti. Accettarela che potrà sembrare una misura nuova, perché poi pagheremo tutti meno”. (Giuseppe Conte, 24 settembre 2019); “E’ un patto con ionesti: vogliamo dire a tutti che essere onesti conviene perché incentivando i pagamenti digitali si ritroveranno più soldi”. (Giuseppe Conte, 16 ottobre 2019); “Dl fisco: ok commissione a rinvio lotteria scontrini a luglio. Niente multe a negozianti che rifiutano giocate” (Ansa, 29 novembre); “Dl Fisco, Villarosa: ‘No multe a negozianti senza pos'” (Ansa, 2 dicembre). Caffè e brioche pagati con la carta senza patemi. Solo un lontano ricordo le ...

