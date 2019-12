CorSport | disastro Var Ormai non si chiama più nemmeno il chiaro ed evidente errore

ilnapolista

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “Il Var non funziona più, c’è stata una specie di cortocircuito o black out che ha messo il sistema in crisi”. È il commento di Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport alla giornata di campionato appena finita. Si chiede come mai l’Italia, che ha fatto da paese pilota nel mondo al sistema var, sia “diventata terra di caos per quanto riguarda l’applicazione del protocollo”.la Video Operation Room non ripiù iled. E così non si individuano la trattenuta sul petto di Kyriakopulous su De Ligt in Juve-Sassuolo. Eil gomito posto in maniera “geometricamente e dinamicamente punibile” da Tomovic in Inter-Spal. E neanche il contatto tra Sansone e Maksimovic in occasione del secondo gol del Bologna, “dove Mariani dal Var ha taciuto a Pasqua anche una netta trattenuta su Manolas in area”. E persino i due rigori negati al Lecce sabato a Firenze: ...

