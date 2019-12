Con il via allo Spid professionale la Pa è sempre più a portata di click

Saviano : "Caffè Con Salvini? No - me lo avvelenerebbe" : Roberto Saviano ieri ha avuto una domenica piuttosto impegnativa: ha partecipato alla manifestazione delle Sardine in Piazza Duomo a Milano e poi è andato negli studi Rai perché ancora una volta ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa".Nonostante la pioggia battente, sotto la Madonnina ieri si sono riunite oltre 25mila persone che hanno accolto Saviano con Calore, gridando in coro "Roberto, Roberto". Lo scrittore e ...

Asia - i lavoratori ‘ex Russo’ inContrano Madaro : tutto rinviato al 2020 : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Questa mattina c’è stato l’atteso incontro con Donato Madaro, amministratore dell’Asia ed una rappresentanza dei lavoratori ex Russo. Presente anche l’Associazione Radici, con Valentino Soreca che sta seguendo da vicino la vicenda. Si tratta dei 53 dipendenti che dallo scorso 2016 terminarono il proprio rapporto con l’Asia per il loro rapporto lavorativo e non ...

Telese Terme - via all’iter per il Conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre : Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Telese Terme è primo, nel Sannio, nel richiedere il conferimento della cittadinanza onoraria per Liliana Segre, superstite dell’Olocausto, attiva testimone della Shoah italiana, senatrice a vita dal gennaio 2018, a opera del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale“. Sono stati il Consigliere telesino, delegato ...

L’Uomo Vitruviano è un algoritmo segreto : Contiene la formula della divina proporzione : Per cinque secoli avrebbe nascosto un inganno: l’Uomo Vitruviano di Leonardo sarebbe l’immagine dell’algoritmo segreto che gli artisti hanno usato dal IV al XVIII secolo per “certificare” le proprie opere come ispirate dalla divina proporzione. Sarebbe stato realizzato per dare forma in modo criptato alla formula aritmetica e geometrica che le botteghe usavano e tramandavano tra di loro, in osservanza dei parametri ...

Tennis - Fabio Fognini al via di un torneo di esibizione in Arabia Saudita : “Contento di essere stato scelto dagli organizzatori” : Fabio Fognini non vuol proprio fermarsi e per lui l’occasione è quella di un torneo di esibizione (12-14 dicembre) a Diriyah, in Arabia Saudita, nel quale sarà protagonista con David Goffin, John Isner, Daniil Medvedev e Stan Wawrinka. In totale saranno 8 i giocatori al via di un evento che sarà il primo, dal punto di vista Tennistico, in questo territorio. Sponsorizzato dal colosso petrolifero Saudi Aramco, il montepremi è di tre milioni ...

Malattie reumatologiche : Silvia Tonolo Confermata alla presidenza di ANMAR : Silvia Tonolo è stata confermata alla presidenza della Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR Onlus). La rielezione, all’unanimità è avvenuta durante il 56° Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR) di Rimini che è terminato sabato scorso. Guiderà l’Associazione per un altro triennio, fino al 2022. Nata a Mirano (in provincia di Venezia) nel 1970, responsabile amministrativa presso una libreria universitaria di ...

Dl fisco - via libera in commissione : ridotta la tampon tax - rinviata la lotteria degli sContrini : La commissione Finanze della Camera ha dato il via libera al decreto fiscale, dopo lo scontro interno alla maggioranza sulle fondazioni e sul carcere per gli evasori. Tante le novità, partendo dalla riduzione dell'Iva sulla tampon tax al rinvio della lotteria degli scontrini e delle multe per i seggiolini anti-abbandono.Continua a leggere

Wanda Nara esagerata - la foto la Con figlia Isabella. Ma l’occhio cade (ovviamente) su tutt’altro : Non passa ormai giorno che Wanda Nara non faccia parlar di sé. Il suo palcoscenico privilegiato è senza alcun dubbio quello di Instagram, dove quotidianamente la moglie e agente di Mauro Icardi aggiorna il proprio profilo sul social network con nuove foto, video o stories. Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, lascia poco spazio all’immaginazione quando vuole provocare. È successo anche ieri sera, con una un buongiorno per i fan particolarmente ...

GameStop sta per dare il via a Jingle Nerd - il Calendario dell'Avvento Con offerte su giochi e Console : Il Natale si avvicina a grandi passi e, sicuramente, i videogiocatori stanno già pensando a cosa regalare o regalarsi per le prossime festività.A tal proposito, ecco che GameStop viene in aiuto dei gamer con una nuova ondata di promozioni.A partire da domani, 3 dicembre, la nota catena inizierà Jingle Nerd, il Calendario dell'Avvento, con offerte su videogiochi e console.Leggi altro...

Cus Avellino - ancora rinviato l’appuntamento Con la vittoria : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – ancora a secco di vittorie il Cus Avellino che sabato ha pareggiato in casa 2-2 contro il Futsal città di Palma. Parte male la squadra di coach Venezia che prima va in svantaggio 2-0 su due contropiedi generosi, poi sciupa tanto nel secondo tempo e allo scadere con un super Iandiorio la porta sul 2-2 finale. La cronaca – Inizio gara subito a trazione anteriore per il Cus Avellino che si trova ad ...

Super-semafori al via : chi passa Con il rosso da oggi rischia multe fino a seicento euro : Accesi ieri sera a mezzanotte nei primi tre incroci a Torino. Entro pochi mesi altri undici impianti in funzione

Crollo viadotto - frana sotto Controllo : riapre l’A6 Torino-Savona : La chiusura era scattata ieri dopo che si era attivato il piano sottoscritto in Prefettura, che prevede che qualora il monitoraggio della frana da parte della protezione civile evidenzi il superamento di alcune soglie di sicurezza l'autostrada sia nuovamente interdetta. Conclusi i controlli, la circolazione è ripresa verso le 5.30 di oggi.Continua a leggere