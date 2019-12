Ana | incinta e uccisa dall' amante | la confessione choc | «L' ho accoltellata alla pancia

Il padre dell’assassino di Ana - la ragazza incinta uccisa dall'amante : “Le donne incitano con la parità e l'uomo va fuori di testa" : “Con la storia della parità, le donne incitano gli uomini, li fanno andare fuori di testa. È successo anche a mio figlio con Ana”. A parlare è Vito Borgia, l’anziano padre di Antonio, l’uomo che il 23 novembre a Partinico ha ucciso, sgozzandola, Ana Maria Di Piazza, la giovane amante che da lui aspettava un bambino.Ana aveva 30 anni ed era incinta di tre mesi. Intervistato dalla trasmissione Mattino ...

Femminicidio a Palermo - l’autopsia conferma : “Ana era incinta di quattro mesi : uccisa con 10 coltellate” : Ana Maria Lacramioara, la 30enne uccisa il 22 novembre dal suo amante a Partinico, nel Palermitano, era incinta di quasi quattro mesi e aspettava un maschio. La conferma arriva dall’autopsia terminata nella tarda serata di lunedì sul corpo della vittima all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. La giovane, secondo quanto riferiscono i medici legali, è stata colpita da almeno dieci coltellate, quella fatale alla ...

Palermo : donna uccisa - autopsia conferma 'Ana era incinta e aspettava un maschietto' : Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - Arriva dall'autopsia la conferma sullo stato di gravidanza di Ana Maria Lacramioara Di Piazza, la giovane uccisa dal suo amante nei pressi di Partinico, nel palermitano. La trentenne era quasi al quarto mese di gravidanza e aspettava un maschietto. E' quanto emerge dal

Partinico - sgozzata dal compagno - autopsia conferma : Ana incinta di tre mesi : Ana Maria Di Piazza, la 30enne sgozzata dal compagno Antonio Borgia il 23 novembre a Partinico, in Sicilia, aspettava un bimbo da tre mesi. Lo confermano i primi esiti dell'autopsia effettuata all'istituto di medicina legale del Policlinico. confermato l'arresto dell'imprenditore cinquantunenne.Continua a leggere

Femminicidio a Partinico - Ana era incinta - lui la sgozza - Salvini : “Galera a vita” : Il fenninicidio di Partinico ha generato lo sgomento generale. Una vicenda arrivata alle cronache nazionali per la sua efferatezza in occasione della giornata per la lotta alla violenza sulle donne. Ana Di Piazza, 30 anni, è stata uccisa da Antonio Borgia. La ragazza, di origini rumene ma adottata da una famiglia di Giardinello, è stata uccisa al culmine di una violenta lite tra Balesrate e Partinico. Borgia, imprenditore partinicese, messo ...

30enne uccisa dall’amante. Accoltellata e presa a bastonate - Ana era incinta : Femminicidio in provincia di Palermo alla vigilia della giornata mondiale sulla violenza sulle donne. Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, è stata uccisa a coltellate. I carabinieri hanno fermato l’assassino: Antonino Borgia, 51 anni, un imprenditore di Partinico con il quale la vittima aveva una relazione. L’imprenditore avrebbe ucciso l’amante, che minacciava di rivelare tutto alla moglie dell’imprenditore, dopo una richiesta di ...

Messina - suora va al pronto soccorso per dolori addominali e scopre di essere incinta - era stata qualche settimAna in Africa nel suo paese di origine : All’inizi del mese di novembre ha destato molto scalpore la notizia che una suora di un piccolo collegio nel centro delle Mebrodi in Sicilia, dopo essere stata in ospedale, aveva scoperto di essere in dolce attesa. Il caso eclatante era venuto fuori raccontato da la Gazzetta del Sud. La suora per forti dolori addominali aveva deciso di rivolgersi al pronto soccorso di Sant’Agata Militello nel messinese. Dopo i vari accertamenti del ...

Dritto e Rovescio : mamma di ragazzina rom incinta a 13 anni insulta la Santanchè : «Fatti i caz*i tuoi - put*Ana!» – Video : Dritto e Rovescio, rom vs Santanchè “Fatti i caz*i tuoi, put*ana!“. Gli insulti rivolti da una donna rom a Daniela Santanchè durante la scorsa puntata di Dritto e Rovescio fanno ancora discutere. Il degrado emerso in quei minuti di trasmissione, infatti, è difficile da derubricare anche a distanza di giorni. E infatti lo riproponiamo. “Io spero che gli portino via anche gli altri bambini…” Così @DSantanche in ...

Spoiler americani Grey's Anatomy 16x04 : Miranda Bailey scopre di essere incinta : Il quarto episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, trasmesso questa notte in America, ha introdotto una storyline del tutto inaspettata che ha coinvolto il personaggio di Miranda Bailey. Il capo di chirurgia del Grey-Sloan Memorial ha affrontato, nel corso delle prime puntate, un periodo particolarmente complesso a causa degli stravolgimenti che hanno colpito il suo ospedale. Una situazione che le ha causato una quantità enorme di ...

CristiAna Capotondi è incinta? Quella mano sospetta sul pancino : Cristiana Capotondi, presto in televisione con una nuova fiction, ha da poco spento trentanove candeline e sui social sfoggia rotondità sospette che fanno pensare a una possibile gravidanza. Cristiana Capotondi ha festeggiato il suo compleanno pochi giorni fa. L'attrice e il compagno Andrea Pezzi hanno trascorso la ricorrenza al mare, godendosi qualche giorno di relax sotto il caldo sole della Sardegna. Chissà che per i suoi 39 anni ...