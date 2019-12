Allarme alla Scala dei Turchi | rischia di scomparire una delle spiagge più belle d’Italia

Allarme nell’Agrigentino : la Scala dei Turchi “si sta sbriciolando” [FOTO e VIDEO] : “La Scala dei Turchi si sbriciola: centinaia di massi sono venuti giù, durante il maltempo degli scorsi giorni. I detriti di marna sono collassati sui gradoni naturali della maestosa scogliera di Realmonte“: lo rende noto l’associazione MareAmico Agrigento. “L’eccessiva cementificazione tutto intorno a lei ha modificato il normale deflusso delle acque meteoriche e poi l’esagerata frequentazione dei luoghi ha fatto il ...

L'Allarme di Mareamico : "La Scala dei Turchi si sta sbriciolando" : Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - "La Scala dei Turchi si sbriciola: centinaia di massi sono venuti giù, durante il maltempo degli scorsi giorni. I detriti di marna sono collassati sui gradoni naturali della maestosa scogliera di Realmonte". E' la denuncia dell'associazione 'Mareamico' di Agrigento. "L’

La Germania lancia l’Allarme : migranti respinti rientrano in Europa : I flussi migratori degli ultimi anni hanno messo il sistema di accoglienza europeo sotto continuo stress. Non sono stati soltanto gli Stati di confine, come l’Italia, la Spagna e la Grecia a subire il colpo, ma anche Paesi interni come la Germania e la Svezia. Mentre gli organismi di accoglienza e le forze dell’ordine spendono le loro forze per permettere al maggior numero di persone idonee di ottenere i regolari permessi, il loro ...

Alluvioni in Malesia : Allarme rosso sulla costa orientale : La Malesia è da giorni bersagliata dal maltempo: le Alluvioni che hanno colpito gli Stati di Kelantan e Kuala Terengganu, lungo la costa orientale, hanno causato la prima vittima, un bambino di 7 anni, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto in una risaia allagata. Le autorità hanno diramato un allarme rosso per allagamenti in 7 distretti di Kelantan, inclusa la capitale Kota Bharu, e almeno due di Terengganu. L'articolo Alluvioni in Malesia: ...

Pescara - morti due escursionisti sulla Maiella. Soccorsi altri due compagni che hanno lanciato l’Allarme : Sono probabilmente scivolati sul ghiaccio i due escursionisti morti dopo essere precipitati durante un’escursione in montagna, sulla Maiella, nel Pescarese. Il decesso è stato constatato dal medico del 118, intervenuto con l’elicottero. È in corso il recupero dei corpi da parte del Soccorso alpino (Cnsas) e vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Soccorsi e trasportato in ospedale i due compagni di escursione, che subito dopo ...

Ghiaccio polare - in arrivo 40 giorni di freddo artico : è Allarme nel Regno Unito e da lunedì anche in Italia : 40 giorni di gelo polare in Gran Bretagna, e anche nel resto d’Europa: l’allarme Ghiaccio di dicembre che sta mettendo in allarme il continente L’Europa si deve preparare all’eventualità di dover vivere, nell’immediato futuro, almeno un mese di freddo polare, caratterizzato da abbondanti nevicate e gelate. Il Daily Star ha già lanciato l’allarme per la […] L'articolo Ghiaccio polare, in arrivo 40 giorni di freddo artico: è allarme nel ...

EMERGENZA TERRORISMO/ "Allarme carceri - sono una fabbrica di jihadisti" : allarme TERRORISMO: dopo i combattenti di al Qaeda, stanno uscendo dalle carceri o tornando in Europa quelli dello stato islamico

Rilevato il primo caso di virus dell’herpes B nell’uomo : è Allarme nel Paese : Per la prima volta il Paese ha confermato l’infezione da virus dell’herpes B in un essere umano. Se non curato può portare alla morte C’è grande preoccupazione e allerta per il primo caso di infezione da virus dell’herpes B nell’uomo. E’ accaduto in Giappone, a Kagoshima, sull’isola di Kyushuel, come confermato dall’Istituto Nazionale di Malattie […] L'articolo Rilevato il primo caso di virus ...

Aids - Allarme rosso : per le donne è letale in un caso su due : Nel 54% dei casi le donne si accorgono di aver contratto la malattia quando è troppo tardi: disinformazione, assenza di prevenzione e stigma sociale sono le cause principali delle diagnosi tardive. Un problema dimenticato che rende l'Aids letale: “Il sistema attuale di testing sta fallendo con le donne”, spiega la ginecologa Elisabetta Canitano.Continua a leggere

Pidocchi sulle ciglia finte - sempre più casi - è Allarme : Sono in netto aumento i casi di Pidocchi sulle ciglia finte. Infatti, le ciglia, allo stesso modo del cuoio capelluto, sono una zona che attira l’insorgenza dei Pidocchi. Quando i Pidocchi si formano sul cuoio capelluto è certo un bel problema soprattutto a livello di fastidio, ma quando si annidano sulle ciglia finte il problema è ancora più complicato perché possono insorgere infezioni anche gravi che coinvolgono anche gli occhi e le ...

Allarme smog in Iran : a Teheran scuole e università chiuse - partite di calcio cancellate : Le scuole e le università della provincia di Teheran sono rimaste chiuse oggi a causa dell’inquinamento dell’aria che ha raggiunto livelli allarmanti. La misura per tutti gli istituti, inizialmente prevista solo per oggi, è stata prolungata anche a domani. Lo hanno reso noto le autorità Iraniane che hanno chiesto alla popolazione, specialmente alle persone a rischio, di restare al chiuso. cancellate oggi anche due importanti partite ...

Allerta Meteo - l’avviso della Protezione Civile per domenica 1 Dicembre : temporali diffusi al Nord - Allarme arancione in due regioni : Allerta Meteo – Un nuovo peggioramento delle condizioni Meteo è atteso al Nord-Ovest dalla giornata di domani. È infatti in arrivo una perturbazione atlantica che interesserà il bacino del Mediterraneo occidentale già dalle prime ore di domani, facendo confluire correnti umide e instabili sulle regioni Nord-occidentali e determinando nuove precipitazioni, anche diffuse, persistenti e localmente a carattere temporalesco. Sulla base delle ...

Aids - Sant’Egidio : “In Africa è Allarme tra gli adolescenti” : Salvare il futuro dell’Africa combattendo la principale causa di morte tra gli adolescenti del Continente: il virus dell’Hiv. È questa la sfida del programma Dream della Comunità di Sant’Egidio che, in occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, vuole ricordare quanto è stato fatto e quanto ancora bisogna fare per i giovani. Un’attività che Dream porta avanti ormai da 18 anni offrendo accesso gratuito alle cure ...

Allarme terrorismo a Londra - almeno 5 persone accoltellate al London Bridge : La polizia è intervenuta alle 14:00 ora di Londra in seguito alla segnalazione di un accoltellamento: gli agenti hanno...