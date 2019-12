Prescrizione | i magistrati | “Sì convinto a stop dopo primo grado con riforma strutturale”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Due giorni di discussioni su i tanti aspetti della giustizia dare proprio nei giorni in cui nel governo il tema dell’entrata in vigore delladellaè ritornato prepotente. L’Associazione nazionale, riunita a Genova, ha rilasciato in documento in cui chiede di fermare gli attacchi alle iniziative dei, ma soprattutto ricorda il sìalloallala sentenza di, che ancora non mette d’accordo M5S e Pd. Nel documento anche la richiesta esplicita di essere coinvolti nellaelettorale del Consiglio superiori della magistratura l’organo di autogoverno deiche,lo “scandalo” delle nomine della scorsa estate, deve a sua volta voltare pagina: deve arginare le “degenerazioni correntizie” e non essere considerato più daie dagli stessi ...

