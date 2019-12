Messico | almeno 14 morti in scontro tra forze sicurezza e banda criminale

calcioweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) Roma, 1 dic. (Adnkronos/Europa Press) – E’ di14 persone uccise il bilancio di unotradimessicane e unadopo un attacco contro il palazzo del sindaco della città di Villa Unión, nello stato di Coahuila, in. A confermare la notizia è stato il Governatore dello stato messicano, Miguel Riquelme, il quale ha affermato che quattro deisono membri delledi, sette sono civili armati e che tre corpi, probabilmente appartenenti agli aggressori, sono stati identificati.Riquelme ha aggiunto che sei feriti sono stati conteggiati tra ledi, nessuno in modo grave. Il governatore, come responsabile per gli attacchi, ha fatto riferimento al cartello nord-est. “Il crimine organizzato, in particolare il cartello nord-est, ogni giorno cerca di entrare in Coahuila. Oggi sono entrati con la ...

