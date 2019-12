Le sardine a Taranto | la piazza piena solo a metà

Taranto - le sardine scendono in piazza - ma pochi i giovani : Emanuela Carucci L'esperimento sociale nella città dell'acciaio raccoglie poco più di un migliaio di persone tra vecchie glorie della cgil e liberi professionisti Le sardine radunano a gran voce in piazza anche i tarantini. Il capoluogo pugliese, infatti, è sceso nuovamente per strada (due giorni fa c'è stato un corteo per il quarto sciopero mondiale per il clima) unendosi al nuovo "esperimento sociale", così come è stato definito, ...

A Taranto 2 mila sardine per il debutto in Puglia : "Cerchiamo rappresentanza per le regionali" : Nella città dell'Ilva la piazza è variopinta e variegata. Gli studenti ci sono, ma in netta minoranza. C'è qualche sindacalista, ma nessun cartello fa riferimento alla crisi del gigante d'acciaio